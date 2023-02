Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Union Berlin – Sonntag live

Spitzenspiel für den FC Bayern! Am Sonntag kommt Union Berlin, aktuell punktgleich mit dem Spitzenreiter aus München, in die Allianz Arena. Mit der 2:3-Niederlage bei Angstgegner Borussia Mönchengladbach – es war insgesamt erst die zweite in dieser Saison – hat es der deutsche Rekordmeister an der Spitze der Bundesliga-Tabelle in der vergangenen Woche noch einen Tick spannender gemacht. Gegen die Köpenicker soll daher auf jeden Fall wieder ein Sieg her.

Verfolgen Sie die Partie der Bayern gegen Union am Sonntag ab 17.30 Uhr im AZ-Liveticker!