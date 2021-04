Bundesliga live: FC Bayern München gegen Union Berlin im Liveticker

Nur drei Tage nach der bitteren 2:3-Heimniederlage im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain geht es für den FC Bayern in der Bundesliga weiter. Am Samstagnachmittag ist der Tabellensiebte Union Berlin zu Gast in der Allianz Arena. Vor dem Rückspiel kommenden Mittwoch in Paris werden gegen die "Eisernen" wohl einige Spieler aus der zweiten Reihe ihre Chance erhalten – mit Leon Goretzka und Niklas Süle sind zwei wichtige Stützen angeschlagen. Die Offensivspieler Robert Lewandowski und Serge Gnabry fallen gegen Berlin definitiv aus. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!