Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Borussia Dortmund live

Es ist angerichtet – Topspielzeit in der Allianz Arena! Am Samstag empfängt der FC Bayern Tabellenführer Borussia Dortmund zum Liga-Kracher in München. Mit einem Sieg gegen den Erzrivalen kann der deutsche Rekordmeister die Tabellenspitze wieder übernehmen und die Machtverhältnisse in der Bundesliga vorerst wieder geraderücken.

Es ist gleichzeitig der erste Auftritt von Thomas Tuchel als Chefcoach der Münchner – ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Tuchel, der von 2015 bis 2017 an der Seitenlinie der Schwarz-Gelben stand, trennte sich damals nicht im Guten von den Dortmundern.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker!