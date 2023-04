Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen Hertha BSC – Sonntag live

Die Zeit der Ausrutscher ist endgültig vorbei, ab jetzt zählen für den FC Bayern nur noch Siege! Nach der völlig enttäuschenden 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende beim FSV Mainz 05 mussten die Münchner die Tabellenführung an Borussia Dortmund abgeben, die deutsche Meisterschaft ist so stark gefährdet wie seit Jahren nicht. Am Sonntag muss gegen Hertha BSC daher unbedingt ein Dreier her. Dasselbe gilt allerdings auch für die "Alte Dame" aus der Hauptstadt, die aus den vergangenen sieben Spielen nur zwei Pünktchen holte und Tabellenletzter ist.

Verfolgen Sie die Partie der Bayern gegen Hertha BSC am Sonntag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker.