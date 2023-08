Bundesliga im Liveticker: FC Bayern gegen FC Augsburg – Sonntag live

Für den FC Bayern steht das erste Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison an. Die Münchner empfangen im bayerischen Derby zum Abschluss des zweiten Spieltags am Sonntagabend den FC Augsburg in der Allianz Arena. Nach dem 4:0-Auftaktsieg in Bremen wollen die Münchner gegen die Fuggerstädter nachlegen, die sich am ersten Spieltag in einem intensiven Schlagabtausch mit 4:4 von Borussia Mönchengladbach trennten. Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 17.30 Uhr im AZ-Liveticker.