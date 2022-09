Bundesliga im Liveticker: FC Augsburg gegen FC Bayern – Samstag live

Der Start in die Champions League verlief für den FC Bayern mit zwei 2:0-Siegen bei Inter Mailand und den FC Barcelona nach Maß – in der Bundesliga war zuletzt allerdings Sand im Getriebe. Nach drei Unentschieden in Folge belegen die Münchner aktuell nur Platz drei. Am Samstag soll daher endlich wieder ein Sieg her. Für das Team von Trainer Julian Nagelsmann geht es im bayerischen Derby zum FC Augsburg. Die Fuggerstädter haben aus den ersten sechs Bundesligaspielen sechs Punkte geholt und belegen Tabellenplatz 13. In Augsburg werden die Bayern auf Kingsley Coman (Muskelfaserriss), Lucas Hernández (Muskelbündelriss) und Bouna Sarr (Patellasehnenverletzung) verzichten müssen. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!