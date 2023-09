Bundesliga im Liveticker: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern - Spielstand 1:0

In knapp 3 Stunden rollt das Leder im Borussia-Park. Auf uns wartet heute ein echtes Traditionsduell: Die Bayern gegen die Fohlen. Was waren das schon für Schlachten? Zum Beispiel am letzten Spieltag im Jahr 2013. 3:4 stand am Ende in Gladbach auf der Anzeigetafel. Damals nagelte Frank Ribéry das Leder unhaltbar für ter Stegen in die Maschen. Wenige Wochen später holte die Mannschaft von Jupp Heynckes das legendäre Triple.