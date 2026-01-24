Maximilian Wolfram kommt beim TSV 1860 in den vergangenen Wochen nur noch zu Kurzeinsätzen. Zuletzt kamen Gerüchte über einen Wechsel im Winter auf. Trainer Markus Kauczinski äußert sich. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im AZ-Liveticker: VfL Osnabrück gegen TSV 1860 München am Sonntag live
Das erste Auswärtsspiel des Jahres steht an! Die Löwen sind zu Gast an der Bremer Brücke. Der VfL Osnabrück hat derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto als der TSV 1860. Ein Sieg wäre für die Mannschaft von Markus Kauczinski extrem wichtig, um die Aufstiegschancen am Leben zu halten.
Verfolgen Sie die Partie ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!
René Vollath spricht in der AZ über seine Doppelrolle beim TSV 1860 als Ersatz-Keeper und Torwart-Trainer, die veränderte Konstellation nach dem Hiller-Abschied und der hilfreiche Realismus von Trainer Kauczinski. Lesen Sie hier mehr!
1860 begrüßt am Dienstag zwei Neuzugänge im Training: Torhüter Thomas Dähne ist nach seiner Grippe zurück auf dem Rasen, auch Vizekapitän Thore Jacobsen ist gegen Osnabrück wieder spielberechtigt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Osnabrück – Anpfiff ist am Sonntag um 16.30 Uhr!