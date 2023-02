3. Liga im Liveticker: VfB Oldenburg gegen TSV 1860 live

Die Amtszeit von Michael Köllner als Trainer des TSV 1860 ist beendet! Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Dynamo Dresden trennten sich die Löwen am Dienstag vom Oberpfälzer. Gegen den VfB Oldenburg wird Sportchef Günther Gorenzel zusammen mit Co-Trainer Stefan Reisinger als Interimslösung an der Seitenlinie stehen. Gegen den 15. der Tabelle muss am Sonntag unbedingt ein Sieg her, um den Anschluss an die Aufstiegsplätze nicht komplett zu verlieren.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13 Uhr im AZ-Liveticker!