3. Liga im Liveticker: VfB Lübeck gegen TSV 1860 München heute live

Englische Woche für den TSV 1860! Nach dem fulminanten 4:0-Auswärtssieg am Samstag in Halle steht für die Löwen am Mittwoch das Nachholspiel beim VfB Lübeck an. Beim Tabellenletzten gilt es für die Köllner-Elf den zweiten Dreier in Erfolge einzufahren, um weiter den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen zu halten. Verfolgen Sie die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!