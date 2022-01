3. Liga im Liveticker: Türkgücü München gegen TSV 1860 - Samstag live

Derby-Time in München! Am kommenden Samstag ist der TSV 1860 im Olympiastadion bei Türkgücü München zu Gast. Die Löwen waren unter der Woche im Pokal gefordert, mussten sich dem Karlsruher SC aber mit 0:1 geschlagen geben. Nun soll in der Liga wieder ein Erfolgserlebnis her und die jüngste Serie von drei Siegen in Folge ausgebaut werden. Deutlich schwieriger sieht es derweil bei Türkgücü aus. Der Klub von der Heinrich-Wieland-Straße konnte nur eines der vergangenen elf Spiele gewinnen und findet sich aktuell auf Platz 17 wieder. Nachdem die Partie gegen den Halleschen FC am vergangenen Wochenende aufgrund von mehreren Corona-Fällen abgesagt werden musste, feiert der neue Trainer Andreas Heraf seinen Einstand nun ausgerechnet im Stadtduell mit den Löwen. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr live!