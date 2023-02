3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl – Sonntag live

Gelingt den Löwen am 23. Spieltag der Turnaround? Nach zuletzt nur vier Punkten aus den vergangenen fünf Spielen zählt am Wochenende nur ein Sieg! Am Sonntagmittag ist der SC Verl zu Gast in München. Wird es das letzte Spiel unter Interimscoach Günther Gorenzel?

Die Verler, die aktuell den zwölften Tabellenplatz belegen, überzeugten im Gegensatz zu den Löwen seit der Winterpause. Gegen die Drittliga-Topteams Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken und SC Freiburg II blieb der SC Verl jeweils ungeschlagen. Zudem gab es unter der Woche einen Achtungserfolg gegen Schalke 04.

Verfolgen Sie die Partie am Sonntag ab 13 Uhr im AZ-Liveticker!