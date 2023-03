3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Viktoria Köln live

Debüt für den neuen Löwen-Coach! Im Heimspiel gegen Viktoria Köln wird am Samstag erstmals Maurizio Jacobacci für die Sechzger an der Seitenlinie stehen. Gelingt dem Schweizer die Trendwende? Der TSV 1860 konnte aus den letzten elf Spielen lediglich eines gewinnen, Interimstrainer Günther Gorenzel blieb in vier Spielen zuletzt sieglos.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!