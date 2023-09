3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen SC Verl live

Nach dem 2:0-Erfolg in Halle wollen die Löwen den 2. Sieg in Folge holen. Am Samstag empfängt der TSV 1860 den SC Verl im Grünwalder Stadion. Mit dem zweiten Heimdreier der Saison dürften das Team von Maurizio Jacobacci, aktuell auf Platz elf, der Sprung in die obere Tabellenhälfte glücken. Die Gäste aus Verl haben zwei Punkte weniger auf dem Konto und belegen derzeit Rang 16.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!