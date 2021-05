3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Bayern II - Sonntag live

Derby-Kracher in der 3. Liga! Am Sonntag trifft der TSV 1860 im Münchner Stadtduell auf den FC Bayern II. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein: Während Sechzig als Tabellendritter von der Rückkehr in die 2. Bundesliga träumt, stecken die kleinen Bayern als Titelverteidiger momentan tief im Abstiegskampf. Das Team von Michael Köllner ist seit zehn Partien ungeschlagen - ebenso lange warten die Roten mittlerweile auf einen Sieg. Ob die Löwen ihrer Favoritenrolle im Derby gerecht werden können, erfahren Sie am Sonntag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!