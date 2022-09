3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Erzgebirge Aue – Freitag live

TSV 1860 gegen Erzgebirge Aue – oder anders gesagt: Der aktuelle Tabellenzweite empfängt das Schlusslicht der 3. Liga. Zumindest auf dem Papier scheint die Partie der Löwen am Freitagabend also eine klare Sache zu sein. Auf dem Platz kann's freilich aber nochmal ganz anders aussehen. Spannend wird auch zu sehen, wie gut die Sechzger die 1:4-Pleite gegen Elversberg vom vergangenen Wochenende wegstecken werden. Mit einem Sieg gegen Aue könnten sich die Löwen wieder an die Tabellenspitze setzen – vorausgesetzt Aufsteiger Elversberg lässt Punkte liegen. Gute Nachrichten gibt es bei den Sechzgern von der Personalfront – am Dienstag kehrten einige Spieler ins Mannschaftstraining zurück. Für Trainer Michael Köllner bedeutet das: mehr Optionen für den Kader. Wie wird der Sechzig-Coach aufstellen? Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr.