3. Liga im Liveticker: SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 am Samstagnachmittag live

Nach dem wichtigen 3:1-Sieg gegen Tabellenführer MSV Duisburg beim Debüt von Trainer Markus Kauczinski ist der TSV 1860 im nächsten Traditionsduell gefordert. Am Samstag sind die Münchner zu Gast beim SV Waldhof Mannheim.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveticker! Am Samstag ist der TSV 1860 zu Gast beim SV Waldhof Mannheim. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr live.

