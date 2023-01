3. Liga im Liveticker: SV Waldhof Mannheim gegen TSV 1860 – Samstag live

Endlich rollt der Ball wieder in der 3. Liga! Nach der zweimonatigen WM-Winterpause steht in Deutschlands dritthöchster Spielklasse am kommenden Wochenende der 18. Spieltag an. Für den TSV 1860, der nach einem Negativlauf von vier sieglosen Spielen in Folge auf Platz sechs überwintert hat, geht es zum Start ins Jahr 2023 zum SV Waldhof Mannheim. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!