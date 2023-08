3. Liga im Liveticker: SV Sandhausen gegen TSV 1860 München heute live

Nach der ersten Saisonniederlage gegen den VfB Lübeck (1:2) wollen die Löwen wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Am Samstagnachmittag ist der TSV 1860 zu Gast in Sandhausen. Die Sechzger belegen mit sechs Punkten Rang drei, der Zweitliga-Absteiger hat derzeit mit vier Zählern Platz elf inne.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 16.30 Uhr im AZ-Liveticker!