3. Liga im Liveticker: SV Meppen gegen TSV 1860 München live – Spielstand 2:1

Findet der TSV 1860 endlich wieder zu seiner Form zurück? Im ersten Spiel nach der Trennung von Michael Köllner in der vergangenen Woche beim VfB Oldenburg zeigten die Löwen gute Ansätze, mussten sich nach zwei späten Gegentreffern aber doch noch mit einem 2:2 begnügen. Am Samstag soll endlich wieder ein überzeugender Sieg her! Für das Team von Interimstrainer Günther Gorenzel geht es zum Tabellenletzten SV Meppen. Für die Emsländer ist die Situation derzeit noch deutlich bedrohlicher als für die Münchner. Meppen ist mittlerweile seit 17 Spielen sieglos, das rettende Ufer ist fünf Punkte entfernt.