3. Liga im Liveticker: SV Meppen gegen TSV 1860 München  Samstag- live

Der TSV 1860 ist mittlerweile seit fünf Spielen ungeschlagen. Nach vier Siegen in Serie folgte am vergangenen Wochenende eine Punkteteilung gegen Eintracht Braunschweig (2:2). Am Samstag sind die Löwen nun zu Gast beim SV Meppen. Der Tabellensiebte aus Niedersachsen hat derzeit bei zwei Spielen mehr vier Vorsprung auf die Sechzger. Verzichten müssen die Löwen in Meppen auf Abwehrchef Stephan Salger, der gegen Braunschweig seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat.

Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!