3. Liga im Liveticker: SSV Ulm gegen den TSV 1860 München am Samstag live

Für die Löwen kommt es am Samstag zu einem Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dennis Dressel. Der mittlerweile 27-Jährige, der zwischen 2013 und 2022 zunächst in der Jugend und später für die Profis der Sechzger spielte, läuft seit Anfang des Jahres für Ulm auf.
Nach dem wichtigen 2:0-Sieg im heimischen Grünwalder Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken ist der TSV 1860 wieder auswärts gefordert. Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski zu Gast beim SSV Ulm. Die "Spatzen" sind zuletzt nach einer Niederlagen-Serie von sechs Spielen auf den 18. Tabellenplatz abgestürzt.
