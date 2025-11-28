3. Liga im Liveticker: SSV Ulm gegen den TSV 1860 München am Samstag live

Nach dem wichtigen 2:0-Sieg im heimischen Grünwalder Stadion gegen den 1. FC Saarbrücken ist der TSV 1860 wieder auswärts gefordert. Am Samstag ist die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski zu Gast beim SSV Ulm. Die "Spatzen" sind zuletzt nach einer Niederlagen-Serie von sechs Spielen auf den 18. Tabellenplatz abgestürzt.

Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!