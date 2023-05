3. Liga im Liveticker: Rot-Weiss Essen gegen TSV 1860 München live

Dank eines direkt verwandelten Freistoßes von Raphael Holzhauser feierten die Löwen einen 1:0-Achtungserfolg über den Tabellenzweiten SC Freiburg II. Der Aufstieg ist für diese Saison zwar kein Thema mehr, dennoch will die Mannschaft von Trainer Maurizio Jacobacci im Saisonendspurt nichts abschenken und an den jüngsten Sieg anknüpfen. Gastgeber Rot-Weiss Essen steht sieben Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, konnte aber nur eines der letzten zehn Pflichtspiele gewinnen. In der Hinrunde gab es ein 1:1. Welche Mannschaft wird sich diesmal durchsetzen? Verfolgen Sie die Partie am Sonntag um 13 Uhr im AZ-Liveticker!