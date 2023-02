3. Liga im Liveticker: Hallescher FC gegen TSV 1860 München – Zwischenstand 0:0

Gelingt dem TSV 1860 endlich der lang ersehnte Befreiungsschlag oder gibt es den nächsten schweren Rückschlag? Am Freitagabend eröffnen die Löwen den 24. Spieltag in der 3. Liga beim Halleschen FC, aktuell 18. in der Tabelle. Nach der nicht enden wollenden Durststrecke mit nur einem Sieg aus den vergangenen zehn Spielen sind die Sechzger mittlerweile auf Rang acht abgerutscht, dennoch ist der Relegationsplatz überschaubare fünf Punkte entfernt. Um wieder nach oben schielen zu können, braucht es aber dringend wieder ein Erfolgserlebnis.

Verfolgen Sie die Partie des TSV 1860 am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!