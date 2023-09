3. Liga im Liveticker: Hallescher FC gegen TSV 1860 München live

Es kriselt gewaltig beim TSV 1860! Nach vier Niederlagen in Serie sind die Löwen auf Rang 16 der Tabelle abgerutscht. Am Samstag muss unbedingt wieder ein Sieg her – die Sechzger sind zu Gast beim Halleschen FC. Der Klub aus Sachsen-Anhalt hat einen Punkt mehr auf dem Konto als die Elf von Maurizio Jacobacci und belegt Tabellenplatz 14.

