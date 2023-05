3. Liga im Liveticker: FSV Zwickau gegen TSV 1860 München – Samstag live

Das Saisonfinale steht an! Die Löwen sind zum Abschluss der Spielzeit 2022/23 zu Gast in Zwickau. Für beide Teams geht es quasi um nichts mehr. Die Sachsen stehen bereits als Absteiger in die Regionalliga fest, 1860 kann mit einem Sieg maximal noch Rang sieben erreichen.

Für etliche Sechzger wie beispielsweise Kapitän Stefan Lex, Yannick Deichmann oder auch den letztjährigen Torschützenkönig Marcel Bär wird es am Samstag die letzte Partie im Löwen-Trikot sein. Verfolgen Sie die Partie am Samstag ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker.