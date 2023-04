3. Liga im Liveticker: FC Ingolstadt gegen TSV 1860 München – Montag live

Gelingt dem TSV 1860 die Wiedergutmachung? Am vergangenen Wochenende setzte es für das Team von Trainer Maurizio Jacobacci eine böse 1:4-Klatsche gegen Abstiegskandidat Borussia Dortmund II. Die Mannschaft wurde von den Fans nach der Partie zum Rapport in die Kurve bestellt, auch Investor Hasan Ismaik übte deutliche Kritik. Am Montag haben die Löwen die Möglichkeit, die Gemüter mit einem Sieg beim FC Ingolstadt zu beruhigen. Ob das gelingt, erfahren Sie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!