3. Liga im Liveticker: Eintracht Braunschweig gegen TSV 1860 München live

Die Löwen sind zurück! Nach zuvor drei Spielen ohne Sieg feierte der TSV 1860 am Dienstagabend einen souveränen 3:0-Heimerfolg gegen Viktoria Köln – nach dem Sieg stehen die Sechzger nun auf Tabellenplatz zehn. Erstmals in dieser Saison erzielte die Mannschaft von Trainer Michael Köllner mehr als einen Treffer in einer Partie. Am Samstag treffen die Münchner Löwen jetzt auf die Löwen aus Braunschweig. Auch der Zweitliga-Absteiger, zuletzt drei Siegen in Folge, geht als Tabellenvierter mit viel Rückenwind in die Partie. Verfolgen Sie das Spiel am Samstag ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!