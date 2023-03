3. Liga im Liveticker: FC Erzgebirge Aue gegen TSV 1860 – Samstag live

Holt sich der TSV 1860 nach acht sieglosen Spielen in Serie endlich wieder einen Dreier? Seit der Amtsübernahme von Maurizio Jacobacci zeigt die Formkurve bei den Löwen leicht nach oben, am Dienstag hätten sich die Sechzger beinahe gegen Spitzenreiter SV Elversberg durchgesetzt. Nun wollen sich die Münchner für ihre Mühen belohnen. Am Samstag geht es für die Löwen zum FC Erzgebirge Aue. Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker.