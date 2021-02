Bundesliga im Liveticker: Hertha BSC gegen FC Bayern - Freitag live

Weiter geht's für den FC Bayern: Zum Auftakt des 20. Spieltags in der Bundesliga gastiert der Rekordmeister bei Hertha BSC. Gegen die neureichen Berliner will das Team von Trainer Hansi Flick den Sieben-Punkte-Vorsprung auf RB Leipzig mindestens verteidigen. Die Münchner gehen als klarer Favorit ins Duell mit dem selbsternannten "Big City Klub", der mit 17 Punkten aus den ersten 19 Spielen derzeit nur Platz 15 belegt und damit weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Die Bayern hingegen haben ihre Schwächephase zum Jahresanfang überwunden und konnten die vergangenen vier Spiele allesamt für sich entscheiden – gegen die Hertha soll nun der nächste Dreier her. Verfolgen Sie die Partie ab 20 Uhr im AZ-Liveticker!