Bundesliga im Liveticker: Bayer 04 Leverkusen gegen FC Bayern - Goretzka fällt aus

Topspiel zum Jahresfinale! Der FC Bayern ist am Samstagabend zu Gast bei Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen. Nach dem wichtigen Sieg gegen Verfolger VfL Wolfsburg unter der Woche, kann der Rekordmeister mit einem weiteren Dreier an der Werkself vorbeiziehen und als Spitzenreiter überwintern. Bei einer Punkteteilung könnte RB Leipzig der lachende Dritte sein. Leon Goretzka wird nach seinen muskulären Problemen auch in Leverkusen nicht zur Verfügung stehen - offen ist weiter, ob Joshua Kimmich sein Comeback gibt. Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr im AZ-Liveticker