Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen VfL Bochum heute live – Spielstand 0:0

Die Bayern sind zurück in der Spur! Nach dem souveränen Auftritt im Pokal gegen Mainz (4:0) und dem ersten Bundesliga-Dreier des Jahres gegen Wolfsburg (4:2) steht nun die nächste Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann an: Am Samstagnachmittag empfangen die Münchner den VfL Bochum in der Allianz Arena. Die Gäste dürften mit Selbstvertrauen nach München kommen: Am vergangenen Spieltag gab es einen 5:2-Erfolg gegen Hoffenheim. Für die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch geht es um jeden Punkt, die Bochumer stehen aktuell auf dem 15. Platz, einen Rang vor dem Relegationsplatz. Doch auch die Bayern müssen punkten – immerhin beträgt der Vorsprung auf Verfolger Union Berlin lediglich einen Punkt! Die Bayern zuhause gegen Bochum – Anpfiff ist am Samstag um 15.30 Uhr.