Bundesliga im Liveticker: FC Bayern München gegen Schalke 04 live

Endspurt in der Bundesliga! Die Bayern empfangen am Samstagnachmittag Schalke 04 in der Allianz Arena. Nach dem 2:1-Sieg in Bremen möchte der deutsche Rekordmeister mit dem dritten Liga-Erfolg in Serie Meisterkontrahent Borussia Dortmund unter Druck setzen. Der BVB, aktuell ein Zähler hinter den Münchnern, bekommt es am Samstagabend mit Borussia Mönchengladbach zu tun.

Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!