Tickets für "Das rote Sofa" am 9. März mit Intendantin Barbara Mundel gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Das rote Sofa" am 9. März mit Barbara Mundel im Deutschen Theater. Thema des Abends: Was wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer?

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Die Frage, was das Publikum sehen will, ist an sich schon problematisch, weil Menschen, die in Theater gehen, ja keine klar definierte, feste Gruppe sind. Seit zweieinhalb Spielzeiten ist Barbara Mundel Intendantin des Theaters der Stadt – in einer Linie nach Dorn, Baumbauer, Simons und Lilienthal.

Letzterer agierte in dem Sinne glücklos, dass er schon in seiner ersten Spielzeit das Vertrauen mancher Stadtpolitiker verlor. Barbara Mundel hat nach kurzer Zeit bereits eine Verlängerung an den Kammerspielen bis 2028 bekommen.

So stellt sich die Frage welche Formen von Theater sie mit welchen Schauspielenden für welches Publikum ermöglichen und hier machen will? Denn gerade nach Corona sind nicht alle aus der Gruppe der Theatergängerinnen und Besucher einfach zurückgekehrt.

Hier mitmachen und Tickets für "Das rote Sofa" mit Barbara Mundel gewinnen Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung werden die Daten gelöscht. Damit Sie teilnehmen können, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen. Jetzt registrieren / einloggen

Datum: 9. März 2023

Thema: Was wollen die Zuschauerinnen und Zuschauer?

Gast: Barbara Mundel

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Tickets: Print@Home

Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.