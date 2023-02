Tickets für "Das rote Sofa" am 10. März mit Simon Verhoeven gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Das rote Sofa" am 10. März mit Simon Verhoeven im Barocksaal des Deutschen Theaters. Thema des Abends: (Warum) schwächelt der deutsche Film?

20. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Zwar haben in Deutschland produzierte Filme wieder einen "normalen" Marktanteil von um die 20 Prozent erreicht. Aber der relative Erfolg basiert auf wenigen Filmen, darunter Kinderfilme und eingespielte Marken wie die "Eberhofer- Krimis". Der Rest? Kann an die Zeit mit Zuschauerzahlen über einer Million nicht mehr anknüpfen.

Auch Stars ziehen nicht mehr automatisch. Simon Verhoeven ("Männerherzen", "Willkommen bei den Hartmanns") will mit uns erkunden, woran der deutsche Film krankt: Am überfütterten Fördersystem? An den Redakteuren in den Sendern? An den Filmhochschulen?

Datum: 10. März 2023

Thema: (Warum) schwächelt der deutsche Film?

Gast: Simon Verhoeven

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Tickets: Print@Home

