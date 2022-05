Wer gewinnt den ESC? Das sind die Favoriten kurz vor dem Finale

Wer wird den Eurovision Song Contest in diesem Jahr gewinnen? Kurz vor dem Finale haben sich klare Favoriten herauskristallisiert. Deutschland ist nicht darunter.

Kann Deutschland in diesem Jahr beim Eurovision Song Contest triumphieren? Geht es nach den Wettbüros, wird Malik Harris (24) mit seinem Titel "Rockstars" beim Finale am Samstag (14. Mai) in Turin wohl nicht überzeugen können. Ihm wird eine Siegchance von unter einem Prozent vorhergesagt, damit landet er auf dem 25. Platz . Auch , die internationale Organisation aller ESC-Fans, sieht den Bayern nicht weit vorne: In der Abstimmung schafft er es gerade einmal auf den 24. Platz.

Doch für welche Länder könnte es stattdessen in diesem Jahr mit dem Sieg klappen? haben Fans und Experten den Titel "Brividi" auf den ersten Rang gewählt. Die Ballade ist der italienische Beitrag 2022 und wird von Mahmood (29) und Blanco (19) gesungen. Schon im vergangenen Jahr hat Italien den Songwettbewerb gewonnen: Damals holte sich die Rockband Måneskin den Sieg mit dem Titel "Zitti e buoni".

Favoriten neben Italien: Ukraine, Spanien und Schweden

Klappt es in diesem Jahr noch einmal für das Land? Auch die OGAE sieht Italien weit vorne, Mahmood und Blanco landen auf dem zweiten Platz der Abstimmung. Als weiterer Fanfavorit gilt Schweden: Die OGAE hat die Sängerin Cornelia Jakobs (30) und ihren Song "Hold Me Closer" auf den ersten Platz gewählt. Auf dem dritten Rang folgt Spanien mit Chanel Terrero (31) und dem Song "SloMo".

Die Wettbüros rechnen mit dem Sieg eines anderen Landes: Die Ukraine steht mit einer 59-prozentigen Siegchance ganz vorne auf der Liste des Portals "eurovisionworld.de". Ebenfalls weit vorne sehen die Buchmacher Schweden mit einer neunprozentigen, Italien mit einer sechsprozentigen und Großbritannien mit einer elfprozentigen Siegchance. Beim ukrainischen Beitrag klaffen die Meinungen offenbar auseinander: Denn die OGAE wählte die Band Kalush Orchestra und den Titel "Stefania" abgeschlagen auf den elften Platz.