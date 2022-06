Weltstars und Traumkulisse beim Rivertone Festival vom 07. bis 10. Juli

Jetzt bis zum 06.07.2022 teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets für das Rivertone Festival in Straubing.

29. Juni 2022 - 08:29 Uhr

Keine Geringere als Dee Dee Bridgewater meinte, "This festival is a jewel", als sie 2019 beim Rivertone auf der Bühne stand. Auch dieses Jahr geben sich wieder hochkarätige Musiker die Ehre beim Rivertone Festival im Straubinger Tiergarten. Kein Wunder, denn über die Jahre hat sich hier eine einzigartige Atmosphäre entwickelt, die gerade auch von den Künstlern selbst geliebt und geschätzt wird.

Ticketverlosung für das Rivertone Festival in Straubing

Jetzt bis zum 06.07.2022 teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen Sie Tickets für Donnerstag, Freitag oder Samstag!

Spektakuläres Opening

Die Jazzrausch Bigband, eine der innovativsten, jungen Bigbands der Welt wird am Freitag, den 7.7. das Festival eröffnen. Jazzfreunde aufgepasst! Am Freitag, den 8.7. gastieren die Jazzlegenden Bill Evans, der siebenfache Grammy- Gewinner Randy Brecker, Billy Cobham, begleitet von Niels Lan Doky and Linley Marthe, als Modern Standards Supergroup. Eine Combo der Extraklasse, die aktuelle Pophits jazzig neu interpretiert. Zudem wird die katalanische Sängerin und Trompeterin Andrea Motis ihr neues Album Loopholes vorstellen.

Purer Soul und Jazz

Das absolute Highlight des Samstagabends,9.7.2022, wird die Grammy-Brit-Award-Gewinnerin Joss Stone sein. Mit Ihrer unverkennbaren Stimme wird sie bei Ihrem einzigen Auftritt in Bayern ihr neues Album "Never Forget My Love" präsentieren. Es wird spannend sein zu sehen, wie sie diese neuen Songs zusammen mit ihren Klassikern live performen wird. Als Vorband wird die derzeit "wildeste" Band, die beim Act Label unter Vertrag steht, The Jakob Manz Projekt alle Festivalbesucher auf eine lange Nacht der Musik einstellen.

Kinderprogramm

Am Sonntag, den 10.7. wird die Berliner Kinderrock Band Raketen Erna Groß und Klein in Partystimmung bringen. Im Eintrittspreis ist auch der Tiergartenbesuch inkludiert.

Buena Vista Social Club Atmosphäre

Für alle, die ein Stück authentisches Kuba erleben wollen, ist diese mit dem Latin- Grammy ausgezeichnete Band ein Muss: El Nene und seine Vollblutmusiker werden dafür sorgen, dass kein Bein mehr auf dem Boden bleibt – sobald der traditionelle "Son Cubano" erklingt!

Genauere Infos finden Sie unter

Ticket-Hotline: 09421/940-6700

Der Veranstalter freut sich über Ihre Kontaktaufnahme via kontakt@rivertone.de