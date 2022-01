Nach Vegas-Absage: Adele entschuldigt sich bei Fans per Videocall

Sängerin Adele musste ihre Auftrittsreihe in Las Vegas auf unbestimmte Zeit verschieben. Per Videocall entschuldigte sie sich bei den Fans, die für die Premiere bereits nach Nevada gereist waren.

Sängerin Adele (33) hat ihre Auftritte in Las Vegas, Nevada, wegen coronabedingter Verzögerungen bei der Produktion auf unbestimmte Zeit verschoben. Das teilte sie kurz vor der Premiere und unter Tränen ihren Fans mit. Die Auftritte sollten am Freitag (21. Januar) im Colosseum des Caesars Palace Hotels beginnen. , entschuldigte sich die Musikerin per Videocall bei einigen treuen Fans, die bereits nach Las Vegas gereist waren, um sie auf der Bühne zu sehen.

Warme Worte und Geschenke

Die Anhänger der Sängerin verbreiteten Adeles persönliche Grüße in den sozialen Medien. In den Videochats erklärte die 33-Jährige erneut den Tränen nahe, dass sie über die Absage sehr traurig sei und hoffe, die Fans bald auch persönlich sehen zu können. Zudem meinte die Sängerin, dass alle Ticketinhaber eine Gift Bag aus ihrem Pop-up-Shop bekommen werden, der unter anderem personalisierte Kleidung, Schmuck und Getränke verkauft und die Auftritte in Las Vegas begleiten sollte.

Im Rahmen der Ende November angekündigten "Weekends With Adele" hätte die Sängerin bis 16. April für insgesamt zwölf Wochen jedes Wochenende zwei Shows gespielt. In ihrem Absage-Clip versprach Adele: "Wir werden alle Termine verschieben, wir sind gerade dabei, und ich werde meine Show zu Ende bringen, so wie sie sein soll."

