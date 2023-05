MTV Europe Music Awards finden 2023 in Paris statt

2022 fand das alljährliche MTV-Europe-Music-Awards-Spektakel im beschaulichen Düsseldorf statt. Dieses Jahr wird der Musikpreis im glamouröseren Paris verliehen.

Wie MTV am heutigen 11. Mai bestätigte, werden die diesjährigen 30. MTV Europe Music Awards zum ersten Mal seit 1995 wieder in Paris abgehalten. Die legendäre Preisverleihungs-Show findet am 5. November 2023 in der französischen Hauptstadt statt und wird von dort aus in über 150 Länder live übertragen.

Über den genauen Veranstaltungsort, die Moderation und Nominierungen wurden bisher noch keine Angaben gemacht. Weitere Informationen sollen jedoch in Kürze folgen.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Ehrung für die hellsten Sterne der Musikbranche"

Bruce Gilmer (59), President of Music, Music Talent, Programming & Events des Musiksenders, hüllte seine Vorfreude in folgende Worte: "Die MTV EMAs sind eine der größten Musiknächte der Welt, und auch in diesem Jahr werden wir wieder ikonische Auftritte zeigen und die hellsten Stars aus der Musik ehren. Paris ist eine kulturell herausragende Stadt, die für ihre unglaubliche Musik, Kunst und Mode gefeiert wird. Bei der diesjährigen Show werden wir die größten Talente auf lokaler und globaler Ebene vereinen und Fans auf der ganzen Welt präsentieren, wie es nur MTV vermag."