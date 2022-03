Will Smith: Gibt es einen Millionenkampf um seine Lebensgeschichte?

Das Leben von Will Smith könnte bald verfilmt werden. Und das Interesse an dem Stoff scheint sehr groß zu sein. Angeblich ist eine achtstellige Summe im Gespräch.

Will Smith bei einem Auftritt in Santa Monica.

Hollywood-Star Will Smith (53) ist für seine Hauptrolle im Biopic "King Richard" für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Gut möglich, dass bald seine eigene Lebensgeschichte verfilmt wird. . Grundlage für die Verfilmung soll die Autobiografie des Schauspielers, "Will", werden. Das Buch war vergangenes Jahr erschienen und zu einem großen Erfolg geworden.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mehrere Streamingdienste kämpfen "The Sun" zufolge angeblich darum, den Film dazu umsetzen zu können. Im Gespräch soll demnach eine achtstellige Summe für die Rechte sein. Das britische Blatt zitiert eine nicht näher genannte Quelle: "Einige befürchteten, dass Wills brutale Ehrlichkeit in seinem Buch seinem Ruf schaden könnte." Das Gegenteil sei allerdings eingetreten. Es habe dem Schauspieler "geholfen, sich wie nie zuvor mit seinem Publikum zu verbinden".

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Biopic schon mit eingeplant?

"Als er seinen Buchvertrag unterschrieb, tat er dies mit Hinblick auf ein begleitendes Biopic", heißt es von dem Insider weiter. Der Bieterkrieg um die Rechte bedeute für Will Smith, dass er alle Optionen habe und herausfinden könne, welcher Interessent seine Lebensgeschichte am sorgfältigsten behandeln werde.

"Angesichts der Tatsache, dass es so persönlich sein wird, ist es eine heikle Sache für Will. Er möchte sicherstellen, dass es richtig gemacht und nichts überstürzt wird, unabhängig vom Geld", so die Quelle laut "The Sun" weiter. Neben der Karriere des Musikers und Schauspielers aus Philadelphia behandelt das Buch auch persönliche Probleme, unter anderem mit seiner Frau Jada Pinkett Smith (50). Mit ihr ist Will Smith seit 1997 verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder: Jaden Smith (23) und Willow Smith (21). Aus einer vorangegangenen Ehe stammt Will Smiths Sohn Trey Smith (29).