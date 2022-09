Trotz Karriereende: Bruce Willis kann noch immer in Filmen auftreten

Trotz seines Karriereendes werden Zuschauer Hollywoodstar Bruce Willis in Zukunft womöglich immer noch in neuen Filmprojekten erleben. Der Darsteller verkaufte nämlich seine Bildrechte an eine russische Deepfake-Firma.

Hollywood-Legende Bruce Willis wird womöglich auch in Zukunft noch in neuen Projekten zu sehen sein.

Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Hollywoodstar Bruce Willis (67) aus gesundheitlichen Gründen seine lange Schauspielkarriere an den Nagel hängen muss. Der Star aus Kultfilmen wie "Stirb langsam" (1988), "Pulp Fiction" (1994) oder "Das fünfte Element" (1997) leidet nämlich unter einer Aphasie, einer Sprachstörung, die die Kommunikationsfähigkeit einer Person beeinträchtigt. Im Dokumentar-Kurzfilm "Tech to the Future" (2022) wurde nun enthüllt, dass Willis als erster Hollywoodstar überhaupt seine digitalen Rechte an die russische Tech-Firma Deepcake verkauft hat. Der Schauspieler kann daher auch in Zukunft noch in Filmen auftreten - wenn auch lediglich als per Deepfake erzeugte digitale Kopie seiner selbst. .

Ein Werbespot zeigt Bruce Willis' digitale Kopie

Willis' digitaler Zwilling . Die Firma Deepcake setzte hier mithilfe von künstlicher Intelligenz das Konterfei des Hollywoodstars auf den Körper von Darsteller Konstantin Solowjow (ein sogenanntes Face-Swapping). , das Projekt habe für ihn "eine großartige Möglichkeit, zurück in die Zeit zu gehen" dargestellt. Das neurale Netzwerk der zum Einsatz kommenden Deepfake-Technologie sei nämlich mit Daten aus seinen Filmen "Stirb langsam" und "Das fünfte Element" gefüttert worden. Daher, so Willis, sei seine Figur "den Bildern der damaligen Zeit" ähnlich.

, um den digital erzeugten Bruce Willis in Projekte einzufügen. Trotz der Veräußerung seiner Bild- und Tonrechte an Deepcake müssen der Star und seine Familie für künftige Filmprojekte ihr Okay geben, bevor das digitale Double in ihnen auftreten kann.

Bei "Star Wars" kommt die Deepfake-Technologie schon länger zum Einsatz

Es ist vorstellbar, dass per Deepfake auch bereits verstorbene Stars der Vergangenheit auf die Leinwand zurückkehren. In den vergangenen Jahren kam die Technologie in großen Hollywood-Produktionen aber vornehmlich zum Einsatz, um Darsteller zu verjüngen. So trat etwa "Star Wars"-Legende Mark Hamill (71) in den Serien "The Mandalorian" (seit 2019) und "Das Buch von Boba Fett" (2021-2022) als junger Luke Skywalker auf. Auch hier wurde Hamills Gesicht per Deepfake auf den Körper eines anderen Darstellers gesetzt.