"Star Trek"-Reunion: Whoopi Goldberg moderiert in ikonischem Outfit

Für ein Wiedersehen mit den Protagonisten aus "Star Trek" schlüpft Talkmasterin Whoopi Goldberg in ihrer Show "The View" erneut in das Kostüm der Guinan.

16. Februar 2023 - 13:55 Uhr | (ntr/spot)

Whoopy Goldberg als Guinan in "The Next Generation". © imago/United Archives

Der US-Sender ABC strahlt am Donnerstag (16. Februar) eine Sonderausgabe der Talkshow "The View" aus. In dieser kommt es zu einem Wiedersehen der Hauptdarsteller aus "Star Trek". Durch den Abend führt Whoopi Goldberg (67), die von 1988 bis 1993 selbst bei "The Next Generation" mitspielte. zeigt sie in ihrem legendären Guinan-Kostüm. Goldberg ist erst in einen roten Mantel gekleidet zu sehen. Durch ein Fingerschnippen verwandelt sie sich in ihre "Star Trek"-Figur mit dem ikonischen Turban. Passend dazu wurde das TV-Studio zur Ten Forward Lounge umgebaut.

gibt zudem einen Vorgeschmack auf Goldbergs prominente Gäste: Im Studio begrüßen wird sie Patrick Stewart (82, Jean-Luc Picard), Jonathan Frakes (70, William Riker), Gates McFadden (73, Beverly Crusher) und Michael Dorn (70, Worf). Michael Dorn bekommt Auszeichnung , kommen die Schauspieler zusammen, um ihre gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten zur Serie Revue passieren zu lassen. Zugleich würden sie sich auf die letzte Staffel von "Star Trek: Picard" vorbereiten. Michael Dorn wird dabei offensichtlich eine besondere Ehre zuteil: Auf einem Foto hält der Schauspieler eine Trophäe für die "meisten Auftritte in der Star Trek Geschichte" in der Hand. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie Patrick Stewart Whoopi Goldberg einen Kuss auf die Stirn drückt.