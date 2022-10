Sean Kanan wäre bei "Karate Kid 3"-Dreharbeiten fast gestorben

Als Mike Barnes in "Karate Kid 3" war Sean Kanan der Gegenspieler des Protagonisten Daniel LaRusso (Ralph Macchio) und brachte diesen im Film in Bedrängnis. Nun enthüllt Kanan, dass er selbst während des Drehs in großer Gefahr schwebte und ihn das fast das Leben und den Job gekostet hätte.

Während der Dreharbeiten zu "Karate Kid 3" (1989) wäre Mike-Barnes-Darsteller Sean Kanan (55) fast an inneren Blutungen gestorben. Kanan hatte etwa sechs Wochen lang an dem Film gearbeitet, als die Produktion wegen der Weihnachtspause unterbrochen wurde. Er hatte erhebliche Schmerzen in einem Oberschenkel, die er aber mit Aspirin behandelte, in der Annahme, es handele sich um einen harmlosen Nebeneffekt des Karate-Sports, .

Er und ein Kumpel setzten sich ins Auto und fuhren nach Las Vegas - eine mehr als vierstündige Fahrt von Los Angeles. "Ich wurde im Dunes Casino ohnmächtig und es stellte sich heraus, dass die Schmerzen in meinem Bein innere Blutungen waren und das Blut an meiner Oberschenkelarterie heruntertropfte", verriet der Darsteller. "Ich blutete schon den ganzen Tag und sie brachten mich sofort ins Krankenhaus." Er erinnerte sich noch, was die Ärzte sagten: "'Wir wissen nicht, ob wir Ihr Leben retten können, aber wir werden es versuchen.' Es war das Beängstigendste, was mir je in meinem Leben passiert ist", so Kanan.

Auch der Job stand auf dem Spiel

In diesem Moment galt seine größte Sorge aber nicht dem Überleben der Operation, sondern der Frage, ob er in dem Film bleiben konnte: "Ich wusste, wenn sie die Bauchmuskeln durchschneiden würden, wäre ich aus dem Film raus. Es gibt keine Möglichkeit, so schnell wieder gesund zu werden", sagte er. Den Ärzten gelang es nicht nur, sein Leben zu retten, sondern sie verzichteten auf seinen Wunsch hin auch darauf, seine Bauchmuskeln aufzuschneiden, um eine schnellere Genesung zu gewährleisten.

Doch dann bekam er einen Anruf vom Studio: "Keine Blumen, keine Luftballons - nur, dass du in, ich glaube, zwölf Tagen oder so wieder bei der Arbeit sein musst, oder wir werden neu besetzen", sagte der Schauspieler. "Ich war am Boden zerstört, und dann war ich nicht mehr am Boden zerstört, sondern wirklich verdammt wütend." Zum Verhalten des Filmstudios wollte er sich aber nicht eingehender äußern: "Das war nicht gut. Ich werde es dabei belassen."

Schauspielerei überwog eigene Sicherheit

Kanan riskierte seine Genesung, um auf keinen Fall aus dem Film gedrängt zu werden. "Ich habe mich gegen ärztlichen Rat entlassen", verriet er. Das Studio habe ihn behalten, weil sie bereits genug brauchbares Material hatten. Er zwang sich auch dazu, die restlichen Kampfszenen selbst zu spielen und bekam dabei Hilfe von Regisseur John Avildsen (1935-2017) und einem Profi-Fußballspieler.

Kanan erinnert sich, dass er bei diesem Dreh "mit meiner eigenen Sterblichkeit konfrontiert wurde". Die 38 Zentimeter lange Narbe trage er noch heute "mit Stolz", so der Schauspieler.