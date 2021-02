SAG Awards: Verstorbener Chadwick Boseman schreibt Geschichte

Besondere Ehre für den verstorbenen Chadwick Boseman. Mit seinen vier Nominierungen bei den Screen Actors Guild Awards schreibt er posthum Geschichte.

Der verstorbene -Star Chadwick Boseman (1967-2020) ist bei den diesjährigen Screen Actors Guild Awards viermal nominiert. Das Besondere: Bei allen Nominierungen handelt es sich um Chancen in Filmkategorien. Posthum könnte Boseman sowohl den Preis als "Bester Hauptdarsteller" in "Ma Rainey's Black Bottom" als auch als "Bester Nebendarsteller" in "Da 5 Bloods" erhalten. Beide Filme sind zudem in der Kategorie "Bestes Schauspielensemble" nominiert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dass ein Schauspielstar vier Nominierungen in einem Jahr absahnt, . Jamie Foxx (53, ) oder Maggie Smith (86, ) können etwa ein Lied davon singen. Sie freuten sich jedoch über mindestens eine Nominierung in einer TV-Kategorie. Boseman, der mit nur 43 Jahren an Darmkrebs starb, schreibt mit seinen vier Nominierungen - allesamt in Filmkategorien - Geschichte. Die Verleihung der Screen Actors Guild Awards findet am 4. April 2021 statt.