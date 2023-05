Prinzessin Leias Kleid und mehr: Berühmte Filmrequisiten unterm Hammer

Wer ein Stück Filmgeschichte besitzen möchte, sollte diese Auktion nicht verpassen. Unter anderem kommen Ende Juni Prinzessin Leias "Star Wars"-Kleid, Christian Bales Motorrad aus "The Dark Knight" oder Harry Potters Schuluniform unter den Hammer.

© FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images

Filmfans könnten schon bald ein eigenes Stück Filmgeschichte in den Händen halten - wenn sie ein paar Millionen locker haben. Bei einer Versteigerung kommen Ende Juni mehr als 4.400 Requisiten aus über 500 Filmen unter den Hammer. Darunter etwa Prinzessin Leias weißes Kleid aus dem originalen "Star Wars"-Film (1977), getragen von Carrie Fischer (1956-2016).

Es wird geschätzt, dass das legendäre Kostüm, das einige Jahre als verschollen galt, bis zu zwei Millionen US-Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) einbringen könnte. Insgesamt erwartet das Auktionshaus Einnahmen von rund zwölf Millionen Dollar (ca. 11,1 Millionen Euro).

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Requisiten aus "Batman", "Titanic" oder "Harry Potter"

Ein weiteres begehrtes Stück mit ähnlichem Preisschild dürfte Christian Bales (49) Batman-Batpod aus "The Dark Knight" (2008) und "The Dark Knight Rises" (2012) sein. Es könnte für ein bis zwei Millionen Dollar den Besitzer wechseln. Michael Keatons (71) Batsuit-Kostüm aus Tim Burtons "Batman" (1989) könnte zwischen 40.000 und 60.000 Dollar einbringen.

Fans des Horrorklassikers "Poltergeist" (1982) müssen ihr Konto mit 200.000 bis 400.000 Dollar belasten, wenn sie die originale böse Clown-Puppe erstehen möchten. Wer in Al Pacinos (83) handbeschriebenem Drehbuch von "Scarface" (1983) blättern möchte, muss zwischen 40.000 und 80.000 Dollar locker machen.

Etwas günstiger ist Jeff Bridges (73) berühmte Sonnenbrille aus "The Big Lebowski" (1998): Sie könnte für 5.000 bis 10.000 Dollar einen neuen Besitzer finden. Ebenfalls im Angebot: Daniel Radcliffes (33) Schuluniform aus "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002), Russell Crowes (59) Kürass aus "Gladiator" (2000), Kate Winslets (47) rosafarbener Mantel aus "Titanic" (1997) oder Chris Pratts (43) "Star Lord"-Helm aus "Guardians of the Galaxy" (2014).