Peter Dinklage ergattert Rolle im "Tribute von Panem"-Prequel

Der "Game of Thrones"-Star Peter Dinklage hat einen neuen Job an Land gezogen. Der Schauspieler übernimmt eine Rolle im "Tribute von Panem"-Prequel.

Der Schauspieler Peter Dinklage (53) wurde als Tyrion Lennister in der gefeierten HBO-Serie "Game of Thrones" weltberühmt. Nun zieht es ihn offenbar von Westeros nach Panem, denn der 53-Jährige wurde für das "Tribute von Panem"-Prequel "Das Lied von Vogel und Schlange" verpflichtet. Das berichtet .

"Wir freuen uns sehr, dass wir Peter Dinklage in Panem begrüßen dürfen", wird Nathan Kahane, Präsident von Lionsgates Motion Picture Group, in einem Statement zitiert. Dinklage sei einer der "besten lebenden Schauspieler", heißt es weiter. Er schlüpft in die Rolle von Casca Highbottom, des Dekans der Akademie. "Er wird eine beeindruckende, charismatische Autorität in die wichtige Rolle des Dekans der Akademie einbringen", glaubt Kahane.

Auch diese Schauspieler sind dabei

Neben Dinklage sind auch weitere Cast-Mitglieder bereits bekannt. So übernimmt Rachel Zegler (21) die Hauptrolle Lucy Gray. Die junge Version von Coriolanus Snow wird von Tom Blyth (27) verkörpert. Ebenfalls mit dabei sind Hunter Schafer (23) als dessen Cousine Tigris Snow sowie Josh Andrés Rivera (27) als Sejanus Plinth. Jason Schwartzman (42) wird die Figur Lucretius "Lucky" Flickerman verkörpern, den Gastgeber der "Hunger Games".

"Das Lied von Vogel und Schlange" basiert auf dem gleichnamigen Buch von Suzanne Collins (59) aus dem Jahr 2020, das Jahrzehnte vor den Heldentaten von Katniss Everdeen in "Tribute von Panem" spielt. Die Regie wird wieder einmal Francis Lawrence (51) übernehmen. Er hatte sich schon allen drei Fortsetzungen des ersten Teils, der 2012 erschien, angenommen. Das "Tribute von Panem"-Prequel soll 2023 in den Kinos erscheinen.