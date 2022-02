Oscars: Regina Hall führt mit diesen Kolleginnen durch den Abend

Es ist 35 Jahre her, dass drei Stars die Oscar-Show moderierten: Im Jahr 2022 wird Regina Hall mit diesen beiden Kolleginnen auf der Bühne stehen.

Regina Hall (51), Amy Schumer (40) und Wanda Sykes (57) werden dieses Jahr die Gastgeberinnen der 94. Oscar-Verleihung sein, die am 27. März stattfindet. Das berichten "Variety" . Seit 2018 hatte die Filmpreisverleihung keine Moderatoren mehr. Dass bis zu drei Personen durch die Show führten, ist laut "The Hollywood Reporter" 35 Jahre her.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das Trio soll der Show, deren Einschaltquoten in den vergangenen Jahren gesunken sind, neuen Schwung verleihen. Um wieder mehr Menschen für Hollywoods traditionell wichtigsten Abend zu begeistern, engagierte die Oscar-Academy einen neuen Produzenten: Will Packer (47). Er soll sich in den vergangenen Wochen mit einer Reihe von möglichen Gastgebern und Gastgeberinnen getroffen haben.

Kultur Royal

Jeden Donnerstagmorgen das Neueste aus der Münchner Kulturszene. E-Mail eingeben und den Kultur-ROYAL-Newsletter abonnieren! Anmelden www.CleverReach.de

Drei große Stars auf der Bühne

Mit den drei Moderatorinnen hat Packer erfahrene Schauspielerinnen engagiert: Amy Schumer erhielt bereits zahlreiche Nominierungen für den Primetime Emmy Award und gewann die Auszeichnung für ihr erfolgreiches Format "Inside Amy Schumer". Zudem ist sie bekannt aus "Girls", "Dating Queen" oder "Mädelstrip".

Regina Hall spielte in den "Scary Movie"-Filmen mit. Erfolge feierte die Schauspielerin zudem unter anderem mit "Girls Trip" oder "The Hate U Give". Emmy-Preisträgerin Wanda Sykes wurde durch "The Chris Rock Show" berühmt. Auch in den Filmen "Bad Moms" und "Mädelstrip" war sie zu sehen.