Neue "Herr der Ringe"-Filme: Andy Serkis wäre gerne wieder Gollum

Gollum-Darsteller Andy Serkis kann sich ein Comeback in den neuen "Herr der Ringe"-Filmen vorstellen - vor allem, wenn auch Regisseur Peter Jackson wieder an Bord ist. Ein anderer Star der ersten Trilogie ist dagegen skeptischer.

Andy Serkis (59) wäre gern ein Teil der neuen "Herr der Ringe"-Filme. Im Februar kündigte der Produktionsriese Warner Bros. an, weitere Geschichten aus der Literaturwelt von J.R.R. Tolkien (1892-1973) auf die Kinoleinwand zu bringen. Die Warner-Bros.-Tochterfirma New Line Cinema hatte bereits die beiden Trilogien "Der Herr der Ringe" und "Der Hobbit" von Regisseur Peter Jackson (61) mitproduziert. Serkis verkörperte darin via Motion-Capturing den degenerierten Hobbit Gollum.

"Ich verehre diese Jungs und sie sind wie eine zweite Familie für mich", über Jackson und Co. "Ich habe so viele Jahre damit verbracht, mit ihnen Filme zu machen. Ich liebe ihre Sensibilität und ihre Herangehensweise; das ist Filmemachen auf einer anderen Ebene. Man lebt und atmet es."

Gollum könnte dabei sein

Auf die Frage, ob er beim neuen Projekt dabei wäre, sagte Serkis folgerichtig: "Und ja, wenn sich eine Gelegenheit ergeben würde, wäre das eine tolle Sache". Ob Peter Jackson auch bei den neuen Filmen involviert sein wird, steht allerdings noch nicht fest.

Dass Andy Serkis als Gollum zurückkehren könnte, ist nicht unwahrscheinlich. Schließlich sollen die neuen Filme in Dritten Zeitalter von Mittelerde spielen. In diese Zeit fällt auch die Handlung der ersten beiden Trilogien.

Aufgrund seiner Fähigkeiten, über Motion Capturing exotischen Figuren seine Mimik zu leihen, stünden für Serkis aber auch noch andere Rollen offen.

Elijah Wood ist skeptischer als Andy Serkis

Elijah Wood (42) sieht die neuen Pläne dagegen etwas ambivalenter als Andy Serkis. "Offensichtlich steht dahinter der Wunsch, eine Menge Geld zu verdienen", . Kommerz müsse aber nichts Schlechtes sein, auch daraus könne Kunst entstehen.

Doch bei Peter Jacksons erster Trilogie, in der Wood die Hauptrolle Frodo spielte, sei es um etwas anderes gegangen. "Sie entstanden aus einer Leidenschaft für diese Bücher und dem Wunsch, sie zu verwirklichen. Und ich hoffe, dass das letztendlich der Antrieb für die nachfolgenden Filme sein wird", so der Darsteller.