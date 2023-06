Nach den Skandalen: Ezra Miller ist zurück auf dem roten Teppich

Nach zwei Jahren, die von etlichen Skandalen geprägt waren, zeigt sich Ezra Miller wieder bei einem offiziellen Termin. Der Star posierte bei der Premiere des neuen Films "The Flash" auf dem roten Teppich.

Ezra Miller bei der Premiere von "The Flash" in Los Angeles.

Ezra Miller (30) hat sich nach fast zweijähriger Abwesenheit wieder bei einem offiziellen Termin gezeigt und posierte bei der Premiere des neuen Films "The Flash" in Los Angeles für die Fotografen.

Der Star, der sich als non-binär bezeichnet, trug ein weißes Jackett mit schwarzen Applikationen in Blitz-Optik und kombinierte dazu ein cremefarbenes, weit geöffnetes Hemd, schwarze Hosen und Stiefel. Die langen Haare hatte Miller teilweise in einem Dutt nach oben gesteckt. "The Flash" startet am 15. Juni in den Kinos.

Hinter Ezra Miller liegt eine lange Reihe von Skandalen und Schlagzeilen. In der isländischen Hauptstadt Reykjavik soll der Star eine Frau gewürgt, auf Hawaii in einer Karaoke-Bar einen Stuhl nach einer 26-jährigen Frau geworfen haben.

Auch sexueller Missbrauch wurde Miller vorgeworfen. Im Juni vergangenen Jahres klagten die Eltern der heute 19-jährigen Tokata Iron Eyes, Miller habe ihrer Tochter Drogen verabreicht, sie manipuliert und ausgenutzt, als sie erst zwölf gewesen sei.

Bewährungsstrafe und öffentliche Entschuldigung

Anfang 2023 ging Ezra Miller mit der Staatsanwaltschaft einen Deal ein, um einer Gefängnisstrafe wegen Einbruchsdiebstahls zu entgehen. Miller soll bei Nachbarn Flaschen mit Wodka, Gin und Rum gestohlen haben. Miller gab vor Gericht Hausfriedensbruch zu und wurde zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

räumte Ezra Miller im Sommer 2022 ein, "unter komplexen psychischen Problemen" zu leiden. Miller habe eine Behandlung begonnen. "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich mit meinem früheren Verhalten beunruhigt und verärgert habe", so der Star. "Ich verpflichte mich, die notwendige Arbeit zu leisten, um zu einem gesunden, sicheren und produktiven Abschnitt in meinem Leben zurückzukehren."