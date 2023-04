Michelle Yeoh spielt Hauptrolle in neuem "Star Trek"-Film

Mit dem Schwung ihres Oscar-Triumphs hat "Everything Everywhere All at Once"-Star Michelle Yeoh das nächste spannende Filmprojekt an Land gezogen: Im "Star Trek"-Film "Section 31" übernimmt die Darstellerin die Hauptrolle.

18. April 2023 - 22:46 Uhr | (lau/spot)

Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh wird ihre "Star Trek: Discovery"-Rolle in einem Streaming-Film wieder beleben. © James Dimmock/CBS Interactive

Ein neuer "Star Trek"-Film kommt. Wie verschiedene US-Medien, , berichten, wird Oscarpreisträgerin Michelle Yeoh (60) die Hauptrolle in "Star Trek: Section 31" übernehmen. Bei dem Streaming-Film, der auf Paramount+ erscheinen wird, handelt es sich um ein Spin-off zur beliebten Serie "Star Trek: Discovery". Mit einem Start ist frühestens im kommenden Jahr zu rechnen. Das ist "Star Trek: Section 31" Seit dem Jahr 2019 befand sich der "Discovery"-Ableger "Section 31" bei Paramount+ als Serienprojekt in der Entwicklung. Wie "Variety" meldet, wird sich Yeoh in dem nun angekündigten Streaming-Film als Philippa Georgiou dem Sektion 31 genannten Geheimdienst innerhalb der Sternenflotte anschließen. Ziel der geheimnisumwobenen Spionage-Abteilung ist es, die Föderation im Schatten und mit unkonventionellen Methoden zu beschützen.

"Ich bin mehr als begeistert darüber, zu meiner 'Star Trek'-Familie und der Rolle, die ich so lange geliebt habe, zurückzukehren", erklärte Yeoh in einem Statement. Die 60-Jährige, die für das Multiversums-Meisterwerk "Everything Everywhere All at Once" in diesem Jahr mit dem Academy Award als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet wurde, wirkte ab der ersten Episode aus dem Jahr 2017 in "Star Trek: Discovery" mit. Die Erfolgsserie begründete auf dem Streamingdienst Paramount+ (zuvor CBS All Access) das "Star Trek"-Serienuniversum im Streaming-Zeitalter neu. "Variety" zufolge werden die Dreharbeiten zu "Star Trek: Section 31" noch 2023 beginnen. Ein Start des Streaming-Films dürfte nach dem Ende der Serie "Star Trek: Discovery" bevorstehen, wenngleich hier noch nichts offiziell bestätigt ist. Die fünfte und finale Staffel dieser Show soll zu Beginn des kommenden Jahres auf Paramount+ erscheinen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de